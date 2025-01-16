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Эксперт рассказал, когда лучше искать квартиру для аренды

Эксперт по недвижимости Жуков: искать съемное жилье лучше в несезон
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Shutterstock

Лучше всего искать съемную квартиру при запланированном бюджете в несезон, написало интернет-издание «Лента.ру» со ссылкой на сообщение руководителя сервиса Яндекс Аренда Романа Жукова.

По его словам, в январе, мае, июне, а также в преддверии новогодних праздников, активность арендаторов традиционно находится на более низком уровне. В результате этого наиболее бюджетные варианты квартир сдаются гораздо медленнее, чем в пиковые август и сентябрь.

Жуков подчеркнул, что при таких условиях арендатор может найти недорогой комфортный вариант съемной квартиры с минимальной конкуренцией, возможно, даже поближе к центру города, а не в отдаленных районах.

В конце осени компания Level Group провела опрос, по результатам которого подавляющее большинство опрошенных россиян (82%) выразили желание отказаться от аренды квартиры и приобрести собственное жилье.

На этой неделе кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин заявил, что скидки при продаже квартир в 2025 году могут составить 25-30%.

Ранее стало известно, что 50% айтишников отказались от аренды квартиры в столице с конца сентября.

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