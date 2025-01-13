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Курс доллара взлетел до максимума за два года

FT: курс доллара достиг двухлетнего максимума относительно главных валют
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Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

Курс американского доллара достиг двухлетнего максимума относительно основных мировых валют — индекс доллара (DXY) превысил 110 пунктов впервые с 10 ноября 2022 года, сообщает газета Financial Times.

Причиной взлета американской валюты назвали публикацию данных по занятости в США. Как уточняет издание, число новых рабочих мест превзошло ожидания аналитиков, что может заставить Федеральную резервную систему (ФРС, аналог российского Центробанка) повременить со снижением ставок.

В то же время Евросоюз и Великобритания приготовились к новому снижению ставок. Это, пишет газета, дополнительно привлекает внимание к доллару — чем выше ставки в определенной валютной зоне, тем привлекательнее доходность этой валюты с учетом надежности вложений.

На этой неделе кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин сообщил, что доходность банковских вкладов россиян в пересчете на курс доллара упала вдвое. По его словам, в России по-прежнему остается высокий уровень зависимости от импорта, особенно в оборудовании, комплектующих и запасных частях. Соответственно, и уровень спроса на иностранную валюту сохраняется.

Ранее стало известно, что на Западе «отменили» дешевый доллар.

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