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Россиянам рассказали, ждать ли доллар по 60 рублей

Аналитик Васильев: вероятность доллара по 60 рублей в обозримом будущем — 5%

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Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

Доллар вряд ли будет стоить 50-60 рублей в обозримом будущем, сказал «Газете.Ru» главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Он оценил вероятность такого сценария в 5%.

«В базовом сценарии мы не ожидаем в обозримом будущем возвращения курса доллара в диапазон 50-60 рублей. В свои прогнозы на ближайшие годы мы закладываем средний курс доллара выше 100 рублей. В оптимистичном сценарии мы допускаем возврат курса доллара в диапазон 50-60 рублей. Вероятность этого сценария мы оцениваем в 5%. Для столь резкого укрепления рубля с текущих 105 рублей до 60 рублей за доллар необходимо или резкое сжатие импорта при повышенном экспорте и ограниченном оттоке капитала (как это было в 2022 году), или огромный приток иностранного капитала в страну», — пояснил аналитик.

По его словам, значительный приток капитала в Россию возможен при существенном улучшении геополитической ситуации и снятии санкций. Аналитик допустил, что такой сценарий реализуется, если новый президент США Дональд Трамп пойдет на завершение украинского конфликта на приемлемых для России условиях и снимет основные санкции. Тогда многие иностранные компании захотят вернуться в Россию для ведения бизнеса, а зарубежные инвесторы будут охотнее вкладываться в рублевые активы (депозиты под ставку выше 20%, облигации, акции), уточнил эксперт.

По мнению аналитика, как и в 2022 году, рубль долго не задержится на пониженных уровнях и снова ослабнет. Столь крепкий курс невыгоден для экспортно-ориентированной российской экономики и бюджета, пояснил Васильев. Поэтому власти, вероятно, введут меры для сдерживания укрепления курса рубля, например, начнут активно пополнять золотовалютные резервы, заключил эксперт.

4 декабря доллар на внебиржевом рынке стоил более 105 рублей.

Ранее россиянам рассказали, когда ждать доллар по 200 рублей.

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