Экономист раскрыл влияние инфляции на доходы пенсионеров

Росстат сообщил, что инфляция достигла 9,52% по итогам 2024 года. С ростом цен необходимо восполнить разрыв между ними и размером пособий, включая пенсии. Лучше всего проводить очередную индексацию уже с учетом будущих периодов компенсации, заявил экономист Михаил Беляев Общественной Службе Новостей.

Пенсии недавно проиндексировали на 7,3%, что уровню инфляции не соответствует, напомнил эксперт. Он подчеркнул, что компенсировать выплаты, ориентируясь на этот экономический показатель, — это конституционная обязанность, а значит, теперь нужно проиндексировать пенсии минимум на 2,2% или применить упреждающий коэффициент с учетом будущих периодов компенсации.

«Но это уже более сложный вариант. И дальше никаких вопросов уже не должно возникать. Хватит денег или нет? Откуда их взять? Где их добыть? Это уже никого не должно волновать, вот и все», — заявил Беляев.

Инфляция в России продолжит разгоняться, и Центробанк с помощью повышения ключевой ставки не может с этим справиться, считает экономист. По его мнению, этой работой занимается «не то ведомство и не теми инструментами», которые нужны для реальных результатов, а значит, существующий тренд сохранится.

Напомним, Росстат сообщил, что стоимость продовольствия увеличилась на 2,6% по сравнению с предыдущим месяцем и на 11,05% по сравнению с декабрем прошлого года. Сообщалось, что в связи с этим правительство до 1 февраля может принять решение о доиндексации страховых пенсий на 2,22%. В Госдуме заверили, что бюджет к таким мерам готов, подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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