Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экономист раскрыл влияние инфляции на доходы пенсионеров

Экономист Беляев: доходы пенсионеров упали, несмотря на индексацию пенсий
close
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Росстат сообщил, что инфляция достигла 9,52% по итогам 2024 года. С ростом цен необходимо восполнить разрыв между ними и размером пособий, включая пенсии. Лучше всего проводить очередную индексацию уже с учетом будущих периодов компенсации, заявил экономист Михаил Беляев Общественной Службе Новостей.

Пенсии недавно проиндексировали на 7,3%, что уровню инфляции не соответствует, напомнил эксперт. Он подчеркнул, что компенсировать выплаты, ориентируясь на этот экономический показатель, — это конституционная обязанность, а значит, теперь нужно проиндексировать пенсии минимум на 2,2% или применить упреждающий коэффициент с учетом будущих периодов компенсации.

«Но это уже более сложный вариант. И дальше никаких вопросов уже не должно возникать. Хватит денег или нет? Откуда их взять? Где их добыть? Это уже никого не должно волновать, вот и все», — заявил Беляев.

Инфляция в России продолжит разгоняться, и Центробанк с помощью повышения ключевой ставки не может с этим справиться, считает экономист. По его мнению, этой работой занимается «не то ведомство и не теми инструментами», которые нужны для реальных результатов, а значит, существующий тренд сохранится.

Напомним, Росстат сообщил, что стоимость продовольствия увеличилась на 2,6% по сравнению с предыдущим месяцем и на 11,05% по сравнению с декабрем прошлого года. Сообщалось, что в связи с этим правительство до 1 февраля может принять решение о доиндексации страховых пенсий на 2,22%. В Госдуме заверили, что бюджет к таким мерам готов, подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам рассказали, как защитить пенсию от инфляции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами