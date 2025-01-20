Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

У российских экспортеров появились проблемы из-за новых санкций США

MoneyRoo: у экспортеров России появились сложности с возвратом валютной выручки
close
Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

Российские экспортеры испытывают проблемы с возвратом валютной выручки из-за новых санкций США, пишет интернет-издание РБК со ссылкой на данные исследования транспортной компании ПЭК и компании по международным переводам MoneyRoo.

Как отмечается в исследовании, рестрикции, введенные со стороны США в ноябре в отношении почти 100 финансовых российских компаний, усугубили проблемы с возвратом экспортной выручки в Россию. Как отметил управляющий партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев (признан в РФ иностранным агентом), санкции задерживают проведение расчетов, увеличивают цену трансграничных операций при расчетах за российские товары.

Как подчеркнул Гусев, особенно сильно последствия американских санкций ощутили фирмы, работающие в сфере сырьевого экспорта и высокотехнологичного оборудования, а также экспортеров природных ресурсов.

21 ноября американский Минфин ввел санкции против российского банка Газпромбанк. Кроме того, под ограничения попали БКС-банк, Центрокредит и ряд других финансовых учреждений.

Ранее были названы последствия новых санкций США против России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами