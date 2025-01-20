У российских экспортеров появились проблемы из-за новых санкций США

Российские экспортеры испытывают проблемы с возвратом валютной выручки из-за новых санкций США, пишет интернет-издание РБК со ссылкой на данные исследования транспортной компании ПЭК и компании по международным переводам MoneyRoo.

Как отмечается в исследовании, рестрикции, введенные со стороны США в ноябре в отношении почти 100 финансовых российских компаний, усугубили проблемы с возвратом экспортной выручки в Россию. Как отметил управляющий партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев (признан в РФ иностранным агентом), санкции задерживают проведение расчетов, увеличивают цену трансграничных операций при расчетах за российские товары.

Как подчеркнул Гусев, особенно сильно последствия американских санкций ощутили фирмы, работающие в сфере сырьевого экспорта и высокотехнологичного оборудования, а также экспортеров природных ресурсов.

21 ноября американский Минфин ввел санкции против российского банка Газпромбанк. Кроме того, под ограничения попали БКС-банк, Центрокредит и ряд других финансовых учреждений.

Ранее были названы последствия новых санкций США против России.