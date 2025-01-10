Названы последствия новых санкций США против России

Новые санкции США и Великобритании против российских нефтяных компаний могут негативно повлиять на их экспортный потенциал, допустил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко в беседе с «Газетой.Ru».

«Санкции США затрагивают две крупные российские нефтяные компании — «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», [ограничения] нацелены на усложнение им продажи сырья и нефтепродуктов. Санкции могут негативно повлиять на экспортный потенциал компаний. Однако отсутствие данных о географии выручки не позволяет сделать однозначные выводы с цифрами. Кроме того, дочерняя компания «Газпрома» более ориентирована на внутренний рынок, поэтому влияние санкций для нее менее чувствительно», — отметил экономист.

По его словам, информация о санкциях оказала давление на котировки нефтяной компании «Газпром нефть», снизив их на 5,68%, до 560 рублей за акцию, тогда как акции компании «Сургутнефтегаз» упали на 5,26%, достигнув 22,61 рубля за бумагу. Однако акции уже отыграли свое падение: сейчас акция «Газпром нефть» торгуется в диапазоне 603–605 рублей, а акции «Сургутнефтегаза» — в диапазоне 23,36–24 рубля, заключил Щербаченко.

В свою очередь кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил «Газете.Ru», что Запад навредил самому себе новыми санкциями против российских компаний.

«Я бы хотел отметить, что любые вводимые недружественными странами санкции, в конечном счете, рикошетом отражаются на них же. Я уверен, что мы успешно приспособимся под любые попытки недружественных стран ограничить наше развитие», — подчеркнул Балынин.

США ввели новые санкции против российского энергетического сектора 10 января. Ограничения затронули «Газпромнефть», ее генерального директора Александра Дюкова, а также «Сургутнефтегаз» и сына совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова. Также США ввели рестрикции против более 30 российских нефтесервисных компаний, в том числе «Технологии ОФС», управляющей бывшими активами Baker Hughes в России, сообщил Минфин США.

Под ограничения также попали страховые компании, крупнейшая судоходная компания России «Совкомфлот», вместе с ее 69 кораблями, и 180 танкеров из, по версии США, «теневого флота» РФ.

Американским компаниям запрещены взаимодействия с организациями, попавшими в санкционный список. С 27 февраля им нельзя будет предоставлять нефтесервисные услуги в России. В Белом доме рассчитывают, что новые санкции будут стоить России «миллиарды долларов ежемесячно» и, как следствие, ударят по курсу рубля и даже приведут к дальнейшему повышению ключевой ставки ЦБ.

Великобритания 10 января ввела санкции против «Газпромнефти» и «Сургутнефтегаза» вслед за США.

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