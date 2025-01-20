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На Германию в ноябре пришлась треть поставок европейского пива в Россию

Евростат: ФРГ в ноябре обеспечила треть поставок европейского пива в Россию
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Shutterstock

ФРГ в ноябре впервые с августа удалось обеспечить треть европейских поставок пива в Россию, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

Уточняется, что в сентябре и октябре доля этой страны в совокупном экспорте напитка из ЕС держалась на отметке в 29%. В ноябре европейские поставки пива в Россию незначительно сократились, опустившись на 5%, до €19,9 млн. Лидерство за собой традиционно сохранила Германия, обеспечившая 34% всех отгрузок.

Во второй половине декабря газета «Коммерсантъ» написала, что три производителя пива поднимут цены на свой продукт в России с января 2025 года на 10%.

Это компании AB InBev Efes, Medovarus, белорусская ООО «Криница-Трейд», а также дистрибутор «Госселайн Логистикс». Производители объяснили увеличение цен ростом стоимости акцизов, повышенной инфляцией и подорожанием сырья.

На прошлой неделе интернет-издание РБК со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля (РАТК) написало, что общее производство алкоголя на территории России по итогам 2024 года снизилось третий год подряд.

Ранее стало известно, что россияне стали чаще пить пиво.

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