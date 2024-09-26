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Россияне стали чаще пить пиво

NielsenIQ: продажи пива в России за семь месяцев выросли на 8,7%

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Depositphotos

Продажи пива в России по итогам января — июля выросли на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные NielsenIQ.

Рост спроса обусловлен запуском большого количества новых брендов, считают эксперты. За семь месяцев в сегменте было представлено около 96 новинок.

Кроме того, пиво остается все еще достаточно недорогим по сравнению с другими алкогольными напитками, что также привлекает потребителей. Средняя стоимость пива сегодня составляет порядка 167 рублей за литр. Для сравнения: литр вина обойдется в среднем в 595 рублей, игристого — в 503,6 рубля, коньяка — в 1,45 тыс. рублей.

Аналитики прогнозируют дальнейший рост продаж пива в РФ в ближайшей перспективе.

До этого в России зафиксировали рост стоимости водки. С начала года цены на водку в магазинах выросли на 4,7%.

Ранее эксперт назвал минимальную стоимость бутылки качественного вина.

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