В России упал объем производства алкоголя

РАТК: производство некрепкого алкоголя в России снизилось более чем на 50%

Общее производство алкоголя на территории России по итогам 2024 года снизилось третий год подряд, пишет интернет-издание РБК со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля (РАТК).

Как сообщили в организации, выпуск алкоголя (кроме пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) снизился за год с 191,6 до 188,1 млн декалитров (-1,8%). Наибольшее падение продемонстрировало производство виноградосодержащих напитков без этилового спирта, слабоалкогольной и плодовой алкогольной продукции — в прошлом году относительно 2023 года показатели снизились на 64,8, 56,1 и 50,4% соответственно.

Эксперты РАТК объясняют тенденцию снижения производства некрепкого алкоголя изменением порядка расчета акциза и увеличением его ставки. Как поясняют в организации, недобросовестные производители, смешивающие спирт с искусственными ароматизаторами, ушли в другие категории, например, в пиво, пивные напитки и сидр.

В первой половине декабря агентство РИА Новости со ссылкой на данные Единой государственной автоматизированной информационная системы (ЕГАИС) учета производства и оборота этилового спирта написало, что объем производства слабоалкогольной продукции в России в первые 10 месяцев 2024 года в январе — ноябре сократился на 53% относительно января — ноября 2023 года.

Ранее стало известно, что за нелегальным производством алкоголя будут следить из космоса.