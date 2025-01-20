В России собрались увеличить некоторые штрафы в сотни раз

Минюст России предложил увеличить штрафы по 36 статьям Уголовного кодекса, которые не пересматривали более 20 лет. Об этом заявил «Прайму» адвокат, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Кирилл Данилов.

По его словам, за экономические преступления штрафы могут вырасти в сотни раз. Он объяснил, что такое решение связано с инфляцией, а также с тем, что действующие санкции не дают восстановить социальную справедливость

Например, штраф за мошенничество может вырасти с 300 до 500 тысяч рублей, а за регистрацию незаконных сделок — с 300 тысяч до 1,5 млн рублей. Проект уже находится на стадии антикоррупционной экспертизы, но Данилов считает, что уже в ближайшее время его могут принять.

Также с 1 января 2025 года в России в силу вступили новые положения для собственников жилья, за нарушения которых теперь придется заплатить штраф. При нарушении пожарной безопасности собственника могут оштрафовать на 15 тысяч рублей. Раньше штраф не превышал 10 тысяч рублей. Нарушение эксплуатации газового оборудования грозит штрафом также в размере до 15 тысяч рублей. Еще 800 тысяч штрафа придется заплатить за самовольную замену радиаторов отопления в квартире.

Ранее финансист напомнил, кому из россиян нужно заплатить повышенные налоги самостоятельно.