Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России собрались увеличить некоторые штрафы в сотни раз

Адвокат Данилов: штрафы за экономические преступления вырастут в сотни раз
close
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Минюст России предложил увеличить штрафы по 36 статьям Уголовного кодекса, которые не пересматривали более 20 лет. Об этом заявил «Прайму» адвокат, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Кирилл Данилов.

По его словам, за экономические преступления штрафы могут вырасти в сотни раз. Он объяснил, что такое решение связано с инфляцией, а также с тем, что действующие санкции не дают восстановить социальную справедливость

Например, штраф за мошенничество может вырасти с 300 до 500 тысяч рублей, а за регистрацию незаконных сделок — с 300 тысяч до 1,5 млн рублей. Проект уже находится на стадии антикоррупционной экспертизы, но Данилов считает, что уже в ближайшее время его могут принять.

Также с 1 января 2025 года в России в силу вступили новые положения для собственников жилья, за нарушения которых теперь придется заплатить штраф. При нарушении пожарной безопасности собственника могут оштрафовать на 15 тысяч рублей. Раньше штраф не превышал 10 тысяч рублей. Нарушение эксплуатации газового оборудования грозит штрафом также в размере до 15 тысяч рублей. Еще 800 тысяч штрафа придется заплатить за самовольную замену радиаторов отопления в квартире.

Ранее финансист напомнил, кому из россиян нужно заплатить повышенные налоги самостоятельно.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами