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Стало известно, кому из россиян нужно заплатить повышенные налоги самостоятельно

Россияне с доходом на нескольких работах от ₽2,4 млн должны сами уплатить налоги
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Shutterstock

Если россиянин в 2025 году работает в нескольких компаниях по трудовому договору и его доход превышает 200 тыс. рублей, человек должен будет самостоятельно уплатить повышенный налог на доходы физических лиц (от 15%). Сумму сбора посчитают налоговики, оплатить ее нужно в 2026 году, сказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Доходы которых превышают 200 тыс. рублей в месяц (2,4 млн рублей за год), не нужно переживать по поводу предоставления каких-либо новых документов и деклараций. Исчисление налога и его удержание из зарплаты будет производиться работодателем, как и ранее. Исключение наступит в случае трудоустройства работника у нескольких работодателей: в таком случае ФНС России по итогам года рассчитает сумму налога к уплате, и тогда данный платеж нужно будет осуществить вместе с имущественными налогами в 2026 году», — отметил экономист.

По его оценке, только 3% плательщиков НДФЛ в стране будут платить налоги по более высоким ставкам. Балынин напомнил о важности полной и своевременной уплаты всех налогов — это конституционная обязанность граждан, и за ее несоблюдение будут назначены пени, штрафы, а в отдельных случаях и уголовная ответственность.

С 1 января 2025 года в России вводится прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц (НДФЛ), состоящая из пяти ступеней:

• 13% — для годового дохода до 2,4 млн рублей (до 200 тыс. рублей в месяц).
• 15% — для части годового дохода от 2,4 млн до 5 млн рублей (от 200  тыс. до 416,7  тыс. рублей в месяц).
• 18% — для части годового дохода от 5 млн до 20 млн рублей (от 416,7  тыс. до 1,67 млн рублей в месяц).
• 20% — для части годового дохода от 20 млн до 50 млн рублей (от 1,67 млн до 4,17 млн рублей в месяц).
• 22% — для части годового дохода свыше 50 млн рублей (более 4,17 млн рублей в месяц).

Повышенные ставки применяются только к той части дохода, которая превышает соответствующий порог. Например, если ваш годовой доход составляет 3 млн рублей (250 тыс. рублей в месяц), расчет НДФЛ будет следующим. Налог в 13% начислят на первые 2,4 млн рублей.
А налог в 15% на оставшиеся 600 тыс. рублей. В результате налог составит 312 тыс. + 90 тыс. рублей, то есть 402 тыс. рублей.
При ранее действовавшей ставке в 13% налог составлял бы 390 тыс. рублей. Таким образом, с введением прогрессивной шкалы налог увеличится на 12 тыс. рублей.

Ранее россиянам рассказали, как посчитать налог по вкладам.

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