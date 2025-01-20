В России нарастили производство тихого вина

«Ъ»: производство тихих вин в России в 2024 году выросло на 21%

Объем производства тихих вин в России по итогам прошлого года увеличился почти на 21%, до 36,2 млн декалитров, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные участников рынка.

По словам руководителя WineRetail Александра Ставцева, в 2023 году выпуск этого алкогольного напитка сокращался из-за сильного притока импортных вин — российским виноделам не было смысла наращивать объемы производства. Поэтому показатели сократились на 8,3% в годовом выражении, до 29,99 млн декалитра.

Рост уровня пошлин на напитки из «недружественных» стран изменил положение дел на рынке. Как напоминает газета, в 2023 году пошлины подняли с 12,5 до 20%, а затем с августа 2024 года — до 25%. В итоге число марок вин локального производства выросло на 6%, отмечает издание.

В первой половине января интернет-издание РБК со ссылкой на сообщение исполнительного директора компании Fort Александра Липилина написало, что качество российских вин может упасть в 2025 году из-за снижения уровня конкуренции на фоне существенного сокращения доли импортной продукции на отечественном рынке.

Ранее стало известно, что производство игристого в 2025 году в России побьет рекорд.