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Российскому вину предрекли падение качества

Глава Fort Липилин: качество вина в России снизится из-за падения конкуренции
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Susanna Juers/Shutterstock/FOTODOM

Качество российских вин может упасть в 2025 году из-за снижения уровня конкуренции на фоне существенного сокращения доли импортной продукции на отечественном рынке, пишет интернет-издание РБК со ссылкой на сообщение исполнительного директора компании Fort Александра Липилина.

По его словам, тренд на снижение доли зарубежных вин на российском рынке начался еще в 2023 году после первого повышения пошлин на эту продукцию. Тогда российские власти повысили тарифы на импорт вина из недружественных стран до 20%. В августе прошлого года уровень тарифов подняли до 25% от таможенной стоимости.

Это привело к тому, что на сегодняшний день, по словам Липилина, подавляющую часть российского рынка стала занимать отечественная продукция, что ведет к снижению качества продукции. С Липилиным согласен сомелье Роман Сосновский. По словам последнего, при низкой конкуренции отечественные производители могут пытаться сэкономить на качестве выпускаемой продукции, но и повысить ее стоимость.

На этой неделе агентство РИА Новости, которое произвело подсчеты на основании открытых данных, написало, что Россия в январе — сентябре 2024 года закупила игристого шампанского на $163 млн, сократив объем импорта на 12%.

Ранее стало известно, что россиянам оказалось трудно купить хорошие российские вина.

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