Производство игристого в 2025 году в России побьет рекорд

Роскачество: производство игристого в 2025 году в РФ превысит 200 млн литров

В России планируют произвести более 200 млн литров игристых вин в этом году, тем самым обновив рекорд, в прошлом году объем производства превысил 170 млн литров. Об этом РИА Новости заявила директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества, руководитель «Винного гида России» Олеся Латышева.

«Ожидаем, что объем производства игристых вин в России впервые в современной истории преодолеет планку в 200 млн литров», — сказала она.

Она уточнила, что рост запланирован во всех сегментах производства игристых вин, в том числе выдержанных классическим методом. Объемы винограда будут перераспределять в пользу игристого вина и таким образом замедлять рост производства тихого вина.

Латышева добавила, что также увеличение производства игристых вин связывают с более простой упаковкой. По словам эксперта, в ближайшие годы до трети объема производства игристого вина планируют выпускать в удобной упаковке – жестяных банках, небольших бутылочках с винтовой пробкой.

«Небольшая упаковка быстрее охлаждается, ее проще взять с собой на пикник», — пояснила специалист.

До этого исполнительный директор компании Fort Александр Липилин заявил, что качество российских вин может упасть в 2025 году из-за снижения уровня конкуренции на фоне существенного сокращения доли импортной продукции на отечественном рынке.

Ранее стало известно, что россиянам оказалось трудно купить хорошие российские вина.