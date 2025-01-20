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В США заявили об активизации продаж люксовых брендов в Таиланде

Bloomberg: люксовые бренды переориентировались на рынок Таиланда
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VanderWolf Images/Shutterstock/FOTODOM

Производители товаров премиум-класса активизировали продажи на рынке Таиланда на фоне падения спроса в Китае. Об этом пишет агентство Bloomberg.

По данным агентства, в настоящее время китайская экономика ослабла. На этом фоне такие бренды, как Christian Dior, Louis Vuitton и Porsche переориентировались на другие рынки Азии. В частности, производители активизировали каналы продаж в Таиланде.

Авторы пишут, что таким образом бренды намерены компенсировать спад спроса в Китае. Сейчас люксовые марки открывают собственные бутики и расширяют присутствие в местных моллах премиум-класса, отметили журналисты.

В декабре газета The Wall Street Journal (WSJ) перечислила проблемы в экономике Китая. По мнению автора публикации, в этой отрасли КНР наблюдается переизбыток мощностей, из-за чего китайские компании снижают цены, откладывают инвестиции и сокращают сотрудников. Покупатели откладывают покупки, ожидая дальнейшего падения цен.

Ранее в России спрогнозировали уход ряда китайских производителей с авторынка.

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