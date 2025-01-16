В России спрогнозировали уход ряда китайских производителей с авторынка

Ряд китайских автомобильных брендов может уйти с российского рынка в 2025 году. Об этом «Москве 24» рассказал автоэксперт Роман Гуляев.

По его словам, на это повлияет платежеспособность населения и растущие цены на машины. Он добавил, что на рынке также сталкиваются с проблемами с техобслуживанием китайских авто.

«Честно говоря, поиск комплектующих выглядит как лотерея: нормальных каталогов на все автомобили нет. Поэтому, к сожалению, те, кто приобретает такие модели как на первичном, так и на вторичном рынке, потом сталкиваются с невозможностью сервисного обслуживания», – сказал Гуляев.

Автоэксперт добавил, что рынок авто в стране в целом будет сокращаться.

Накануне «АвтоВзгляд» со ссылкой на итоги форума Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) писал, что российский авторынок может перестать быть привлекательным для китайских автопроизводителей из-за высокой стоимости кредитов и утилизационного сбора. На мероприятии шла речь о том, что некоторые из китайских компаний из области производства автомобилей могут вовсе покинуть страну, а другие — поставить на паузу свою деятельность.

Ранее сообщалось, что в российских таксопарках увеличилось количество китайских автомобилей.