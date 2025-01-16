Россиянам объяснили, как не потерять деньги при покупке жилья в новостройке

Юрист Мордас: чтобы не потерять деньги, жилье перед покупкой нужно проверить

При покупке недвижимости есть угроза нарваться на недобросовестного застройщика и потерять деньги. Чтобы избежать этого, важно проверять объект, строительную компанию, читать отзывы других людей, считает юрист Алена Мордас. Насторожить должна в первую очередь дешевизна квартиры, объяснила она в беседе с Общественной Службой Новостей.

Если квартира дешевая, то нужно учитывать, что к занижению цен компания прибегает только в критических ситуациях — например, если нужны деньги из-за накопившихся долгов. Стоимость квадратного метра в близлежащих районах может варьироваться в пределах не более 5-7%, подчеркнула Мордас.

Хорошим источником информации могут стать соцсети и отзывы людей, считает юрист. Там, по ее мнению, можно найти честную информацию о застройщике и проверить его надежность, в том числе в плане соблюдения сроков сдачи объектов. Также нужно провести оценку финансовой устойчивости компании, проверив наличие просроченных платежей, исков. Для этого применяются официальные базы данных.

Результаты работы девелопера важно оценивать самостоятельно, не ориентируясь на обещания маркетологов, считает эксперт.

«Необходимо обратить внимание на состояние домов, уже сданных застройщиком в эксплуатацию, и прилегающих к ним территорий, — посоветовала она. — Важно оценить состояние входных групп, наличие и качество озеленения, целостность инфраструктуры».

Среди признаков хорошей работы застройщика она выделила ухоженную придомовую территорию, развитую инфраструктуру, отсутствие «признаков деградации» домов. Что касается дефектов, то они, как правило, появляются в ходе эксплуатации объекта, но добросовестный, тщательно проверенный застройщик оперативно их устраняет, заключила юрист.

Ранее юристы объяснили, что делать, если после покупки жилья обнаружились долги по ЖКХ.