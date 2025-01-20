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Россиянам рассказали, когда невыгодно рефинансировать ипотеку

Экономист Балынин: если погашено от 50% ипотеки, рефинансировать ее невыгодно
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Если человек выплатил более 50% ипотеки, рефинансировать ее (брать новый жилищный кредит для погашения старого под более низкую ставку. — «Газета.Ru») невыгодно, заявил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Рефинансировать ипотеку выгодно в ситуации, когда ставка, по которой был взят кредит, выше, чем та, что в настоящее время на рынке, на несколько процентов. Например, если кредит взят по ставке в 10%, то рефинансирование будет иметь практический смысл при ставке в 8%. Но, если уже погашено более 50% основного долга, рефинансирование, как правило, невыгодно. Учитывая тот факт, что в настоящее время ставки по кредитам высокие, выгодных предложений по рефинансированию ипотеки в ближайшее время ожидать не стоит точно», — отметил экономист.

Он сказал, что при аннуитетных платежах (равными частями. — «Газета.Ru») ??? в первые годы большая часть суммы ежемесячного платежа направляется на уплату процентов по ипотеке, в последующие годы она постепенно снижается. То есть все больше денег направляется на погашение основного долга. Поэтому наиболее выгодно рефинансировать ипотеку в первые годы после получения кредита, заключил Балынин.

Он уточнил, что при рефинансировании у заемщика будут дополнительные расходы из-за переоформления документов по кредиту.

20 декабря ЦБ сохранил ключевую ставку в 21%. Средняя ставка по ипотеке в российских банках сейчас составляет 29%.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет со ставками по ипотеке в 2025 году.

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