Усманов заявил, что Запад сделал большую ошибку, введя санкции против бизнесменов из РФ

Российский бизнесмен Алишер Усманов заявил, что Запад совершил колоссальную ошибку, введя санкции против предпринимателей из России. Его слова передает Corriere della Sera.

Усманов считает, что Запад совершил колоссальную ошибку, по политическим мотивам преследуя бизнесменов из РФ, так как они «не влияют на процесс принятия решений, но хорошо знают и Запад, и Восток, они создали транснациональные компании и вложили средства в зарубежные проекты.

Российский миллиардер заявил, что сейчас бизнесмены из России инвестируют в проекты в своей стране и не питают иллюзий по поводу беспристрастности западной судебной системы.

В конце января в пресс-службе бизнесмена заявили, что решение земельного суда Гамбурга о некорректности утверждений в статье Forbes о связях Алишера Усманова с президентом России Владимиром Путиным ставит под вопрос обоснованность введения санкций Евросоюза против миллиардера.

Алишер Усманов — российский предприниматель, миллиардер, основатель USM Holdings. Один из богатейших людей России.

Ранее в СМИ сравнили действия Усманова с фехтованием.