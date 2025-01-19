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В Госдуме заявили о готовности к дополнительной индексации пенсий

Госдума: бюджет РФ готов к дополнительной индексации пенсий
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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Бюджет РФ позволяет при необходимости провести дополнительную индексацию пенсий. Об этом заявила член комитета Госдумы по социальной политике Екатерина Стенякина в интервью для РИА Новости.

Стенякина напомнила, что пенсии могут доиндексировать с учетом инфляции в 2024 году для 40 млн человек.

До этого в Госдуме анонсировали индексацию социальных пенсий в апреле 2025 года.

В первом квартале 2025 года индексация социальных пенсий составит 14,75%. Повышение связано с ростом прожиточного минимума на 14,8%.

В 2026 и 2027 годах запланирована двойная индексация пенсий. Она предполагает бюджетное финансирование в объеме 177,03 млрд рублей и 260 млрд рублей — в 2026 и в 2027 годах соответственно.

В ноябре 2024 года годовая инфляция на услуги выросла на 11,4% — по данным Росстата. Стоимость продовольственных товаров выросла на 9,8%. Хлебобулочные изделия подорожали на 12,4%, овощи и фрукты — на 18,7%, а сливочное масло в магазинах стало дороже на 38%.

Ранее финансовый аналитик заявил, что индексации пенсий в 2025 году будет недостаточно.

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