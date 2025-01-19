Объем торговли криптовалюты Трампа превысил $11 млрд

Объем торговли криптовалюты избранного президента США Дональда Трампа за сутки достиг $11,17 млрд. Об этом говорят данные на портале CoinMarketCap.

При этом стоимость валюты $TRUMP за сутки выросла с 7 до 38 долларов, то есть в 5,5 раз. Экономисты ожидают от Трампа безграничной свободы для биткоина, вплоть до его возможного включения в государственные резервы и погашения за счет него госдолга США.

До этого сообщалось, что крупные криптоинвесторы, наряду с другими долларовыми миллиардерами, стали активно посещать гольф-клуб Трампа после его избрания.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набрал 312 голосов, а Харрис — 226.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее Трамп сообщил о возможной отсрочке блокировки TikTok в США на 90 дней.