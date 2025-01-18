Wildberries устранила сбой в работе сервиса

Пресс-служба Wildberries заявила об устранении сбоя в работе сервиса. Сообщение представителей компании получила «Газета.Ru».

«Все сервисы маркетплейса Wildberries работают стабильно. Специалисты устранили возникшую аномалию, и наши пользователи снова могут без каких-либо ограничений пользоваться сервисами», — заявили в объединенной компании Russ и Wildberries.

До этого Wildberries открыла доступ к своему справочному центру для всех пользователей. В справочнике можно узнать, как создавать собственный бренд, работать с 3D-моделями в карточках товаров и как создать саму карточку товара. Также там актуализируются сведения о моделях продаж, инструментах портала, продвижении товаров, а также собираются другие материалы, которые могут оказаться полезными для желающих начать бизнес на маркетплейсе.

Сейчас раздел расширяется и пополняется новыми материалами.

Ранее Wildberries и Russ раскрыли новую схему мошенников с обманом детей.