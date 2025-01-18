Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Wildberries устранила сбой в работе сервиса

Пресс-служба Wildberries сообщила об устранении сбоя в работе сервиса
close
Пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ

Пресс-служба Wildberries заявила об устранении сбоя в работе сервиса. Сообщение представителей компании получила «Газета.Ru».

«Все сервисы маркетплейса Wildberries работают стабильно. Специалисты устранили возникшую аномалию, и наши пользователи снова могут без каких-либо ограничений пользоваться сервисами», — заявили в объединенной компании Russ и Wildberries.

До этого Wildberries открыла доступ к своему справочному центру для всех пользователей. В справочнике можно узнать, как создавать собственный бренд, работать с 3D-моделями в карточках товаров и как создать саму карточку товара. Также там актуализируются сведения о моделях продаж, инструментах портала, продвижении товаров, а также собираются другие материалы, которые могут оказаться полезными для желающих начать бизнес на маркетплейсе.

Сейчас раздел расширяется и пополняется новыми материалами.

Ранее Wildberries и Russ раскрыли новую схему мошенников с обманом детей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами