Желающим начать бизнес на Wildberries расскажут о создании бренда и карточек товара

Wildberries открыла доступ к своему справочному центру для всех пользователей

Компания РВБ, созданная в результате объединения Wildberries и Russ, сделала свой справочный центр доступным всем пользователям без регистрации на портале продавца. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной компании.

Обновление позволит желающим познакомиться с официальной информацией о работе на маркетплейсе.

В справочном центре актуализируются сведения о моделях продаж, инструментах портала, продвижении товаров, а также собираются другие материалы, которые могут оказаться полезными для желающих начать бизнес на маркетплейсе.

Сейчас раздел расширяется и пополняется новыми материалами.

Сейчас там можно узнать, как создавать собственный бренд, работать с 3D-моделями в карточках товаров и как создать саму карточку товара.

В обновленный раздел можно зайти с любого устройства и без использования личного кабинета.

Поиск информации возможен как по названию статей, так и по их содержимому. Любой материал из справочного центра можно сохранить в формате PDF.