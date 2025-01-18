Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Во Франции начали расследование против Nestle

Le Monde: во Франции начали расследование против Nestle из-за маркировки воды
close
Shutterstock

Во Франции начали расследование против швейцарской компании Nestle, которой вменяют нарушения при разливе питьевой воды, промаркированной как «природная минеральная». Об этом пишет газета Le Monde.

По данным издания, Nestle в течение нескольких лет использовала запрещенные методы обработки — микрофильтрацию, УФ-фильтры и активный уголь — для борьбы с бактериальным или химическим загрязнением воды.

Компания Nestle подчеркнула, что «не комментирует текущие судебные разбирательства», но заверила, что «намерена конструктивно сотрудничать с судебным органом».

В апреле прошлого года сообщалось, что компания Nestle уничтожила не менее двух миллионов бутылок воды известной марки Perrier («Перье») после выявления в одной из скважин в департаменте Гар на юге Франции следов бактерий «фекальной группы».

По информации Franceinfo, водные ресурсы компании Nestle в Вержезе уже несколько лет подвергаются регулярному загрязнению. Из-за этого воду приходилось подвергать дополнительной обработке, что ставило перед властями вопрос о действительности маркировки «натуральная минеральная вода» на бутылках.

Ранее исследование показало, что 60 фирм ответственны за половину мирового загрязнения пластиком.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами