Во Франции начали расследование против Nestle

Во Франции начали расследование против швейцарской компании Nestle, которой вменяют нарушения при разливе питьевой воды, промаркированной как «природная минеральная». Об этом пишет газета Le Monde.
По данным издания, Nestle в течение нескольких лет использовала запрещенные методы обработки — микрофильтрацию, УФ-фильтры и активный уголь — для борьбы с бактериальным или химическим загрязнением воды.
Компания Nestle подчеркнула, что «не комментирует текущие судебные разбирательства», но заверила, что «намерена конструктивно сотрудничать с судебным органом».
В апреле прошлого года сообщалось, что компания Nestle уничтожила не менее двух миллионов бутылок воды известной марки Perrier («Перье») после выявления в одной из скважин в департаменте Гар на юге Франции следов бактерий «фекальной группы».
По информации Franceinfo, водные ресурсы компании Nestle в Вержезе уже несколько лет подвергаются регулярному загрязнению. Из-за этого воду приходилось подвергать дополнительной обработке, что ставило перед властями вопрос о действительности маркировки «натуральная минеральная вода» на бутылках.
Ранее исследование показало, что 60 фирм ответственны за половину мирового загрязнения пластиком.