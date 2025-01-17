Подсчитано, когда запасы Фонда национального благосостояния будут полностью исчерпаны

Bloomberg: в 2024 году Россия потратила почти четверть резервов ФНБ

Объем резервов российского Фонда национального благосостояния (ФНБ) по итогам 2024 года снизился почти на четверть, поскольку Россия несет расходы на поддержание экономики в условиях конфликта на Украине, написало издание Bloomberg.

Как пишет агентство, на 1 января 2025 года ликвидная часть ФНБ сократилась на 24% относительно такого же периода годом ранее, до 3,8 трлн рублей. Относительно начала 2022 года, до старта проведения спецоперации, запасы сократились на 57%.

Издание отмечает, что хотя в 2024 году доходы от экспорта нефти и газа превзошли прогнозы, Минфин потратил 1,3 трлн рублей из фонда на покрытие дефицита бюджета. Кроме того, большие суммы денег страна потратила на финансирование крупных инфраструктурных проектов.

Как обратило внимание агентство, по прогнозам Центробанка, ФНБ может быть исчерпан уже в 2025 году в случае «существенного ухудшения внешних условий» и обвала цен на сырье.

В октябре заместитель министра финансов Владимир Колычев сообщил, что Минфин России планирует покрыть дополнительные расходы бюджета на 2024 год в размере 1,5 трлн рублей за счет накопленных остатков федерального бюджета.

Ранее Банк России раскрыл, что может случиться с ФНБ в следующем году.