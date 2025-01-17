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Россияне скупают пластиковые купели

Продажи пластиковых купелей подскочили на 31% из-за отсутствия льда на водоемах
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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Продажи пластиковых купелей в первой половине января подскочили в России на 31%, пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на сообщение пресс-службы аналитического центра «Чек индекс» компании «Платформа ОФД»

Как поясняют в компании, спрос на пластиковые купели и другие товары, связанные с крещенским купанием, вырос из-за отсутствия льда на водоемах и стремлением многих граждан уберечь себя от рисков купания в открытых водоемах.

Средний чек покупки одной купели, уточнили в «Чек Индекс», составляет 3,5 тысячи рублей. Это на 12% выше относительно показателей прошлого года.

19 января 2025 года православные верующие отметят праздник Крещения Господня. По традиции, по всей России пройдут богослужения и крещенские купания в прорубях и купелях. Однако, как предупредила врач-терапевт, врач-нефролог «СМ-Клиника» Екатерина Аршинская, во время купания в проруби следует быть осторожнее и внимательно следить за своим состоянием, так как возможен холодовой шок.

Ранее священник объяснил, прощаются ли грехи после погружения в крещенскую воду.

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