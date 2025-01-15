Россиян предупредили о риске холодового шока при купании в проруби

19 января 2025 года православные верующие отметят праздник Крещения Господня. По традиции, по всей России пройдут богослужения и крещенские купания в прорубях и купелях. Однако, как предупредила в разговоре с «Газетой.Ru» врач-терапевт, врач-нефролог «СМ-Клиника» Екатерина Аршинская, во время купания в проруби следует быть осторожнее и внимательно следить за своим состоянием, так как возможен холодовой шок.

«Холодовой шок — это внезапная и опасная реакция организма на холод. Он вызывается резким сужением кровеносных сосудов и спазмом мышц в ответ на воздействие холода. Попадание человека в холодную воду приводит вначале к резкому увеличению числа сердечных сокращений и повышению кровяного артериального давления, дыхательные мышцы рефлекторно сокращаются, что может привести к попаданию воды в дыхательные пути», — предупредила врач.

Среди симптомов холодового шока она назвала, в частности, такие явления, как гипервентиляция — холодная вода вызывает резкий вдох, что приводит к быстрой потере углекислого газа и сужению кровеносных сосудов. Это может вызвать головокружение, тошноту и потерю сознания. Также возможна гипотермия — холодная вода быстро отводит тепло от тела, когда температура тела ниже 35 градусов. Гипотермия может вызвать спутанность сознания, сонливость, остановку сердца.



«Оказание первой помощи при холодовом шоке направлено на согревание пострадавшего и поддержание его жизненных функций. В данном случае необходимо вызвать скорую медицинскую помощь. Вытащить человека из воды, если это безопасно для вас. Снять мокрую одежду. Как можно скорее укрыть пострадавшего теплыми вещами. Следить за признаками остановки сердца и при необходимости провести сердечно-легочную реанимацию», — добавила терапевт.

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