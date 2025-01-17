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Белоруссия повысит тарифы на транспортировку российской нефти

Белоруссия поднимет тарифы на транспортировку российской нефти на 11%
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Depositphotos

Белоруссия повысит с 1 февраля тариф на транспортировку нефти через свою территорию на 11%, пишет агентство «Интерфакс» со ссылкой на соответствующий документ белорусского министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

Теперь перевозка одной тонны нефти по магистральному трубопроводу «Гомельтранснефть Дружба» в направлении Унеча (Высокое) — Адамова Застава (граница с Польшей, далее сырье идет в Германию) обойдется в 698,48 рубля. Цена за перевозку одной тонны нефти в сторону города Брад и границы Белоруссии и Украины (далее идет в Венгрию и Словакию) — 239,52 рубля.

Минск каждый год индексирует тарифы на прокачку нефти с территории России по договоренности с российской компанией «Транснефть».

В пятницу газета «Ведомости» написала, что офисы российских компаний в Белоруссии по результатам проверок стали признавать так называемыми постоянными представительствами иностранной организации. После получения такого статуса компаниям доначисляется местный налог на прибыль и пени, несмотря на уже сделанные в российский бюджет платежи.

Ранее в Белоруссии запретили книгу сказок Пушкина.

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