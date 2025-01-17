Эксперт оценил прогноз о резком снижении цен на жилье в 2025 году

Экономисты прогнозируют на 2025 год снижение цен на жилье до 30%. Однако коррекция цен, которая уже наблюдается на рынке недвижимости, затронет преимущественно новостройки на самых начальных этапах строительства, заявил вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев Общественной Службе Новостей.

Эксперт признался, что скептически оценивает такие позитивные прогнозы, однако добавил, что тренд на коррекцию стоимости квартир отрицать нельзя.

«Застройщики заявляют о значительном снижении стоимости жилья, особенно на нулевых стадиях строительства — котловане и фундаменте, — объяснил он. — Это снижение будет существенным, так как в условиях ограниченной льготной ипотеки рынок возвращается к состоянию, существовавшему до программ стимулирования».

Что касается новостроек, то если речь идет об объекте на стадии котлована, то от готового жилья цены должны отличаться минимум на 30%, иначе никакого инвестирования не будет, отметил риелтор. По его мнению, застройщикам приходится адаптироваться к снижению спроса, который не могут компенсировать даже разные программы — семейная, дальневосточная и полярная ипотека. Свою нишу они находят, однако общая тенденция на падение спроса продолжается, отметил Апрелев.

В целом сегодняшняя ситуация позволяет говорить, что в ближайшее время коррекция цен станет устойчивым трендом, особенно если речь идет об объекте в начальной стадии строительства, заключил эксперт.

Напомним, в этом году семейную ипотеку распространят и на вторичку в тех регионах, где не ведется активное строительство нового жилья — по словам вице-премьера Марата Хуснуллина, этот вопрос уже прорабатывается Минстроем. Уточняется, что под действие расширенной программы семейной ипотеки подпадают около 20 млн россиян, проживающих в регионах, где не хватает новостроек.

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