Семейная ипотека в ряде регионов будет касаться также вторичного жилья

Хуснуллин заявил, что вторичное жилье также будет доступно для семейной ипотеки

Семейная ипотека как программа поддержки россиян будет распространена также и на вторичное жилье в тех регионах, где не ведется активное строительство нового жилья. Об этом ТАСС заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

«Мы готовим ряд предложений, как можно все-таки поддержать граждан, особенно по семейной ипотеке, по демографии, по малым городам, где нет сегодня строительства», — заявил Хуснуллин.

Он пояснил, что в данный момент Минстрой прорабатывает этот вопрос вместе с министерством финансов. По мнению главного эксперта компании «Русипотека» Сергея Гордейко, расширение семейной ипотеки на вторичное жилье поможет в перспективе привлечь еще 10 тыс. кредитов в месяц — однако более реалистичные цифры находятся в районе 5 тыс. кредитов в месяц.

Гордейко пояснил, что под действие расширенной программы семейной ипотеки подпадают около 20 млн россиян — именно столько россиян проживает в регионах, где не хватает новостроек.

До этого правительство РФ подготовило инициативы для поддержки россиян в рамках государственной программы «Семейная ипотека».

Ранее в Совфеде исключили повышение ставки по семейной ипотеке.