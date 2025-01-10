Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Семейная ипотека в ряде регионов будет касаться также вторичного жилья

Хуснуллин заявил, что вторичное жилье также будет доступно для семейной ипотеки
close
Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Семейная ипотека как программа поддержки россиян будет распространена также и на вторичное жилье в тех регионах, где не ведется активное строительство нового жилья. Об этом ТАСС заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

«Мы готовим ряд предложений, как можно все-таки поддержать граждан, особенно по семейной ипотеке, по демографии, по малым городам, где нет сегодня строительства», — заявил Хуснуллин.

Он пояснил, что в данный момент Минстрой прорабатывает этот вопрос вместе с министерством финансов. По мнению главного эксперта компании «Русипотека» Сергея Гордейко, расширение семейной ипотеки на вторичное жилье поможет в перспективе привлечь еще 10 тыс. кредитов в месяц — однако более реалистичные цифры находятся в районе 5 тыс. кредитов в месяц.

Гордейко пояснил, что под действие расширенной программы семейной ипотеки подпадают около 20 млн россиян — именно столько россиян проживает в регионах, где не хватает новостроек.

До этого правительство РФ подготовило инициативы для поддержки россиян в рамках государственной программы «Семейная ипотека».

Ранее в Совфеде исключили повышение ставки по семейной ипотеке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами