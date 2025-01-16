Ущерб от кражи денег из депозитария в Сочи вырос до 100 млн рублей

В Сочи у 17 клиентов депозитария украли 100 миллионов рублей

В Сочи увеличилось количество пострадавших от кражи денег из ячеек депозитария, с заявлениями о хищении средств обратились 17 человек. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Предварительная сумма похищенных денег из ячеек депозитария в Сочи составила 100 млн рублей, в правоохранительные органы обратились 17 пострадавших, не обнаруживших средств, оставленных на хранение. Некоторые из них хранили деньги в центре уже более года, другие принесли их туда уже после праздников.

Суммы ущерба варьируются от 1 миллиона до 11,5 млн рублей. При этом в некоторых ячейках преступники оставили часть денег. Как только пропажа вскрылась, в депозитарий вызвали полицию. В какой момент произошла кража и как злоумышленникам удалось проникнуть в депозитарий — устанавливают сотрудники правоохранительных органов. Полицейские осмотрели место происшествия и изъяли записи с камер видеонаблюдения. Следов взлома обнаружено не было, ячейки вскрывались штатными ключами.

По данным Telegram-канала «ЧП Краснодар», уставной капитал «Многофункционального депозитарного центра» составляет 50 тысяч рублей, в штате числится один человек.

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