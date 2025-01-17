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Нарушения при работах выявили на базах Военно-морского флота

ТАСС: Счетная палата выявила нарушения при работах на базах ВМФ РФ
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Мария Девахина/РИА Новости

Счетная палата выявила нарушения при проведении работ по проектированию и реконструкции баз Военно-морского флота РФ, ущерб оценивается в 1,7 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Арбитражного суда Москвы.

Контрольный орган провел аудит использования министерством обороны в 2020–2022 годах средств, выделенных на проектирование и реконструкцию объектов капитального строительства военно-морских баз флота.

С учетом анализа кооперации было установлено, что выделенные средства были израсходованы на цели, не связанные со строительством объекта с шифром П-36/11-цех.

Этот факт говорит о возможности необоснованного вывода средств на лицевые счета иных коммерческих организаций, в результате чего был причинен ущерб на сумму 1,7 млрд рублей, говорится в документах.

6 января оружейный завод им. В.А. Дегтярева подал новый иск к министерству обороны России на сумму более 100 млн рублей.

Ранее экс-сотрудникам «Военно-строительной компании» предъявили обвинения во взятках.

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