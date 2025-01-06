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Пулеметный завод Дегтярева подал новый иск к Минобороны

Завод Дегтярева потребовал взыскать с Минобороны более 100 млн рублей
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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Оружейный завод им. В. А. Дегтярева подал новый иск к министерству обороны России на сумму более 100 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Предприятие, выпускающее пулеметы и иное стрелковое оружие, просит суд принять исковое заявление от 2 ноября 2024 года и возбудить производство по делу.

Причина подачи иска неизвестна. Как отмечает агентство, это уже второй подобный иск от завода Дегтярева. В конце декабря прошлого года Арбитражный суд Москвы взыскал с оборонного ведомства 146 млн рублей задолженности в его пользу. С чем был связан иск так же неизвестно.

3 января стало известно, что Минобороны подало иск к МГТУ имени Баумана на сумму свыше 38 млн рублей. Иск связан с нарушением сроков работ. При этом в 2024 году министерство уже взыскало с университета 413 399 рублей за просрочку исполнения обязательств по госконтракту.

По данным ТАСС, стороны стремятся достичь мирного соглашения.

Ранее с разработчика транспорта для Минобороны взыскали 10 млн рублей.

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