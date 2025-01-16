Земли члена банды «Цапков» не удалось продать за 2,5 млрд рублей

Имущество члена банды «Цапков» Вячеслава Цеповяза в Краснодарском крае не удалось продать на аукционе. Об этом сообщает РБК.

Торги проводились 16 января на электронной площадке.

«В связи с недопуском других заявителей по причине отсутствия подтверждения о поступлении задатков для участия в торгах, единственным участником торгов по лоту №1 является: ООО «Торговый Дом «Мельник», — сказано в тексте.

Цена составила 2,5 миллиарда рублей. Отмечается, что торги не смогли состояться в связи с недостаточным количеством участников.

20 августа Telegram-канал SHOT сообщал, что Цеповяз устроил себе двухгодичный «отпуск» в ростовском СИЗО-1, в его камере нашли плазменный телевизор и красную икру. Кроме этого, авторы канала утверждают, что Цеповязу позволяется регулярно посещать бани. В сентябре сообщалось, что Вячеслав Цеповяз добился перевода из амурской колонии в волгоградскую.

Ранее родственника Цеповяза заподозрили в покупке за 10 тыс. рублей компании стоимостью 270 млн рублей.