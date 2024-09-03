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Член банды Цапков добился перевода еще ближе к Кубани

Член банды Цапков Цеповяз добился перевода в ИК-26 Волгограда

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Татьяна Кузнецова/РИА Новости

Член банды Цапков Вячеслав Цеповяз добился перевода из амурской колонии в волгоградскую. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

«Вячеслав Цеповяз возвращается на Кубань со средней «скоростью» 43 километра в месяц. До родной Кущёвки осталось 430 км. Сейчас Цеповяз — уже в ИК-26 Волгоградской области», — пишут авторы канала.

В публикации говорится, что осужденный на 20 лет заключения за особо тяжкие преступления Цеповяз регулярно ходатайствует о переводе в колонию ближе к Краснодарскому краю. В 2013-м его увезли отбывать наказание в ИК-3 в Амурской области, в 2019-м его этапировали в ИК-6 Омска, а сейчас его перевели в ИК-26 Волгоградской области.

Отмечается, что Цеповяз, у которого отсутствует левый плечевой сустав, регулярно жалуется на здоровье, поэтому перевозки на апелляции и новые следственные действия он переносит тяжело.

20 августа Telegram-канал SHOT сообщал, что Цеповяз устроил себе двухгодичный «отпуск» в ростовском СИЗО-1, в его камере нашли плазменный телевизор и красную икру. Кроме этого, авторы канала утверждают, что Цеповязу позволяется регулярно посещать бани.

Ранее родственника Цеповяза заподозрили в покупке за 10 тыс. рублей компании стоимостью 270 млн рублей.

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