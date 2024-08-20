Член банды «Цапков» Вячеслав Цеповяз устроил себе «отпуск» с экс-министром в СИЗО

Член банды «Цапков» Вячеслав Цеповяз устроил себе двухгодичный «отпуск» в ростовском СИЗО-1, в его камере нашли плазменный телевизор и красную икру. Об этом сообщает SHOT.

По данным канала, в ростовский следственный изолятор Цеповяз приехал на время, пока рассматривалась апелляция по его приговору, однако он остался там на два года. Несмотря на то, что в камере он должен был находиться один, вместе с ним там пребывал бывший министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер.

Также SHOT выяснил, что Цеповязу и Майеру позволяется регулярно посещать бани. Другим же арестантам можно ходить в баню не чаще раза в неделю и мыться в душе не более 15 минут. Известно, что в период с 1 по 8 марта Цеповяз и Майер ходили в баню пять раз.

Это не первая подобная ситуация с Цеповязом в СИЗО. В 2018 году в СМИ попали фото и видео, на которых осужденный сидит за столом в амурском СИЗО с клешней краба и контейнером икры. Кроме того, Цеповязу на территории ИК построили собственную дачу. Позднее его перевели в омскую ИК-6, откуда он был этапирован в «отпуск» на юга.

Ранее родственника Цеповяза заподозрили в покупке за 10 тыс. рублей компании стоимостью 270 млн рублей.