В Кремле заявили, что Москва готова помочь Приднестровью с газом

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что Москва готова помочь Приднестровью с поставками газа.

На вопрос журналиста, собирается ли Россия закупать газ для Приднестровья на европейском рынке и как будут покрываться расходы, Песков отметил, что Москва будет готова и «готова оказывать помощь Приднестровью».

«Вместе с тем чисто логистически здесь должны быть предприняты действия, которые обеспечивают подачу газа со стороны Молдовы. Здесь пока мы не слышали никаких заявлений о готовности это сделать», — добавил Песков.

До этого помощник государственного секретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт заявил, что Украина никогда не возобновит транзит российского газа через территорию страны.

Срок контракта на транзит российского газа через Украину истек 31 декабря. Утром 1 января «Газпром» объявил о прекращении поставок. Цена топлива в Европе взлетела до максимума с октября 2023 года. Первой от остановки транзита пострадала Молдавия, в Приднестровье и вовсе остановили работу почти все предприятия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Украина отказалась идти на уступки Словакии по вопросу российского газа.