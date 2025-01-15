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Названа причина задержки ввоза товаров в Россию

ПЭК: грузооборот в России упал из-за проблем с платежами
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Andriy from Mykolayiv/Shutterstock/FOTODOM

Импорт товаров в Россию замедлился из-за увеличения среднего срока проведения платежей со странами-партнерами на 10-25%, а в некоторых случаях — до шести раз год к году. Об этом говорится в обзоре оператора логистических услуг «Первая экспедиционная компания» (ПЭК), подготовленном совместно с сервисами GrottBjörn и MoneyRoo.

«На этом фоне логистический бизнес сталкивается с резкими всплесками и падениями грузопотока, что приводит к заторам на направлениях и повышению транспортных затрат», — указывается в исследовании.

Больше всего за январь-декабрь прошлого года средний срок проведения платежей увеличился между Россией и Казахстаном — в шесть раз год к году, до 10-30 дней, сообщил совладелец и замдиректора ПЭК Вадим Филатов. Он добавил, что в некоторых случаях оплата может занимать до двух месяцев.

Также проблемы в финансовой логистике наблюдаются между Россией и Китаем. За январь-декабрь срок проведения платежей на этом направлении увеличился на 20-25% год к году. Оплата товаров в некоторых случаях доходит до двух месяцев. Филатов напомнил, что весной ряд китайских банков ввел ограничения на прием платежей из России.

Он добавил, что из-за сбоев в проведении платежей бизнес сталкивается с всплесками и падениями грузопотока, что приводит к заторам, повышению логистических затрат и тормозит торговое сотрудничество. По словам Филатова, сейчас важно упростить процесс расчетов с контрагентами, внедрив новые инструменты.

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