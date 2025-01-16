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Минэкономразвития хочет привлечь больше иностранцев в Россию

Минэкономразвития планирует нарастить количество поездок иностранцев в Россию
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Минэкономразвития к 2030 году в рамках инициированного президентом Владимиром Путиным нацпроекта по туризму планирует в четыре раза увеличить число поездок иностранных граждан в Россию, до 16 млн, сообщила пресс-служба экономического ведомства.

По словам главы ведомства Максима Решетникова, с января по ноябрь 2024 года Россию посетили 4 млн туристов, что на 40% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Таких результатов, по его словам, удалось добиться благодаря работе по продвижению туристического бренда России на новых рынках, улучшению условий въезда в страну и инфраструктуры гостеприимства.

В пресс-службе также представили результаты опроса, проведенного Центром развития международного туризма ЦСР. Специалисты опросили в общей сложности 7 тыс. путешественников из Китая, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Индии и Омана. По результатам опроса выяснилось, что 94% опрошенных иранцев, 91% — граждан ОАЭ , 89% — индусов, 88% — арабов-саудовцев, 78% – китайцев и оманцев рассматривают Россию как перспективную туристическую страну.

Во второй половине декабря в пресс-службе Ассоциации туроператоров сообщили, что по итогам 2024 года Россию в туристических и деловых целях, по предварительны данным, посетили 2,5 млн человек, что на 95% больше относительно года ранее.

Ранее в России вышел новый указ по иностранцам-нелегалам.

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