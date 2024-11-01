В Банке России нашли плюсы в возможном банкротстве бизнеса

Возможное банкротство некоторых компаний может стать «благом для экономики» РФ, так как сейчас рынок труда в стране сталкивается с серьезными ограничениями. Об этом заявила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова, передает РБК.

Специалист приняла участие во встрече клуба молодых экономистов «Что будет дальше». Во время мероприятия она рассказала, что Центральный банк РФ тщательно следит за ситуацией в стране, чтобы в случае необходимости предотвратить возникновение финансовой нестабильности.

«В целом в условиях наших ограничений на рынке труда это (возможное банкротство бизнеса. — «Газета.Ru») будет, наверное, благо для экономики», — добавила Данилова.

Она пояснила, что в таком случае в РФ могло бы произойти «некоторое перераспределение» финансовых потоков в пользу более эффективных компаний.

Кроме того, представитель Банка России высказалась о проблеме плавающих ставок. Как она сказала, в прошлом в стране не было столь большого количества кредитных предложений с плавающими ставками. По этой причине данный вопрос находится в зоне повышенного внимания со стороны регулятора.

Ранее журналисты узнали, что сотни торговых центров в РФ рискуют стать банкротами в следующем году.