Экономист ответил, куда инвестировать россиянам в 2025 году

Неквалифицированным российским инвесторам не стоит вкладываться в фондовый рынок в 2025 году. Об этом kp.ru рассказал директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики Георгий Остапкович.

По его словам, вместо этого россиянам стоит рассмотреть депозиты под 23–25% годовых.

«Зачем нервничать и следить за ситуацией вокруг предприятий, в акции которых вы вложились? Если вы плохо разбираетесь в законах этого рынка, то рисковать не советую. Неквалифицированным инвесторам лучше всего подойдут сейчас банковские вклады и облигации федерального займа (ОФЗ)», — подчеркнул Остапкович.

При этом покупать валюту и инвестировать в недвижимость экономист пока не советует, потому что на рынке есть неопределенность. С этим вопросом он посоветовал подождать год-полтора.

Инвестбанкир и основатель медиа Bitkogan Евгений Коган до этого рассказал, что частному инвестору лучше вкладывать средства в разные активы. По мнению финансиста, треть от 1 млн руб. можно инвестировать сейчас, а затем подождать удобного момента и приобрести другие активы.

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