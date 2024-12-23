Россиянам рассказали, как эффективно копить деньги

Россиянам стоит попробовать не откладывать сбережения, а инвестировать их, чтобы эффективно копить деньги. Об этом рассказала карьерный консультант компании HeadHunter Ирина Баранова, передает Pravda.Ru.

«Хранение средств на сберегательном счете — не самый эффективный вариант. Откройте депозит с процентами или вложите деньги в надежные активы с доходностью выше, чем у вкладов», — посоветовала эксперт.

Она также рекомендует завести «скрытый» счет без доступа через карту и мобильное приложение и автоматически переводить туда часть средств с зарплаты. По ее словам, откладывать можно даже 10% от дохода. Баранова также советует записать точную сумму и дату, к которой нужно накопить, чтобы иметь перед собой четкую цель.

Главный аналитик Neomarkets Олег Калманович до этого рассказал «Газете.Ru», что россияне могут накопить 1 млн рублей за год, если их зарплата составляет не менее 150 тыс. рублей и 50% от нее ежемесячно направляется на вклад под 18-21% годовых. Аналитик также рекомендовал вкладывать в рискованные акции не более 10-15% сбережений, а не менее 50% — хранить на вкладе в надежном банке и в золоте (30% — в банке и 20% — в золоте).

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