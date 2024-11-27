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Россиянам стали чаще отказывать в кредитах

Moneyman: 75% опрошенных россиян получили отказ в кредите в сентябре-октябре

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Depositphotos

Три четверти опрошенных россиян — 75,3% — получили отказ в кредите от банка в сентябре-октябре 2024 года. Это следует из опроса онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman (результаты есть у «Газеты.Ru»).

Не получал отказов только каждый пятый опрошенный — 19,8%. Остальные 4,9% затруднились с ответом.

Среди столкнувшихся с отказом в банке более двух третей респондентов (67,2%) подавали заявки на микрозаймы.

Генеральный директор Moneyman Александр Пустовит пояснил, что банки и МФО стали чаще отказывать закредитованным заемщикам и гражданам с высокой долговой нагрузкой.

«Обращаться за кредитами и займами, которые подорожали после повышений ключевой ставки, в большей степени готовы те, кого с точки зрения платежеспособности можно отнести к категории заемщиков повышенного уровня риска. Граждане, обладающие более высоким запасом платежеспособности, сейчас чаще предпочитают с кредитами повременить», — сказал Пустовит.

Опрос проводился с 1 по 12 ноября 2024 года. В нем приняли участие 3 тыс. человек в возрасте от 18 лет, проживающие по всей России, из числа тех, кто обращался за потребительскими займами и кредитками в банк в сентябре-октябре 2024 года.

Ранее сообщалось, что ставки по потребительским кредитам превысили 40%.

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