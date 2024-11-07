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Россияне оценили, что лучше — покупка или аренда квартиры

Level Group: более 80% россиян предпочли бы покупку квартиры аренде

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Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Подавляющее большинство опрошенных россиян (82%) выразили желание отказаться от аренды квартиры и приобрести собственное жилье, свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Level Group (есть у «Газеты.Ru»).

Рост арендных ставок и стремление сократить долю затрат на съем жилья в семейном бюджете стали основными причинами этого стремления.

Согласно опросу, каждый третий россиянин (36%) тратит на аренду квартиры от 20 до 30% дохода семьи. У 17% опрошенных аренда занимает менее 10% бюджета, в то время как 12% респондентов сообщили, что аренда обходится им в 30-40% семейного дохода. Для 8% опрошенных эта доля превышает 50%.

Из тех, кто планирует покупку жилья, половина (50% респондентов) планируют оформить ипотеку, но только каждый четвертый начал откладывать средства на первоначальный взнос. Еще 19% намерены приобрести квартиру за наличные, а 12% рассматривают возможность покупки, когда ставки по ипотеке снизятся.

Данные также показывают, что у 46% респондентов совокупный семейный доход составляет от 150 тыс. до 300 тыс. рублей в месяц. Четверть (23%) имеют доход в пределах 100-150 тыс. рублей, а у 13% — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Лишь 9% респондентов сообщили о доходе выше 300 тыс. рублей в месяц.

«Средняя стоимость квадратного метра в новостройке комфорт-класса в Москве составляет 377 тыс. рублей, а ежемесячный платеж по ипотеке при кредите 12 млн рублей на срок 30 лет с процентной ставкой 6% составит около 72 тыс. рублей. Для одобрения банком минимальный доход семьи должен быть вдвое выше этого платежа, то есть порядка 145 тыс. рублей при отсутствии других кредитных обязательств», — отметил руководитель отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин.

В опросе приняли участие 1223 россиянина, состоящих в браке.

Ранее сообщалось, что аренда квартир в России подорожала на треть за год.

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