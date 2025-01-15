Россиян предупредили о больших скидках на квартиры

Скидки при продаже квартир в 2025 году могут составить 25-30%, заявил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин.

«Рынок жилой недвижимости будет либо медленно сползать вниз, либо стремительно падать в зависимости от поведения государства, банков, застройщиков и покупателей. На это влияет большой набор факторов, начиная от предельно раздутого пузыря на рынке жилой недвижимости, заканчивая денежно-кредитной политикой ЦБ, которая качала рынок от льготной ипотеки 1-7% (то есть по ставкам даже ниже инфляции) до запретительных 25-30% годовых. Падение цен реальных сделок может происходить на 20-30% ниже уровня цен 2024 года (то есть чтобы быстро продать квартиру, придется делать такую скидку. — «Газета.Ru»)», — отметил экономист.

По его словам, соотношение цен будет сохраняться, свое лидерство по уровню стоимости квартир сохранят Москва (цены могут упасть с текущих 12 млн рублей за однокомнатную квартиру до 9-10 млн рублей), Сочи (там квартиры подешевеют с 11 млн до 8-9 млн рублей) и Санкт-Петербург (квартиры будут стоить 5,5-6 млн рублей вместо 7,5 млн).

Зайнуллин сказал, что выплаты на сумму в 9 млн рублей по ипотеке на 10 лет составят ориентировочно 210 тыс. рублей в месяц, при льготной семейной ипотеке 6% они составили бы 100 тыс. рублей в месяц.

По словам экономиста, покупка или аренда квартиры зависит от глобальных целей человека — если есть нужда именно в собственном жилье, хочется стабильности, уверенности в завтрашнем дне, школе/детсаде для детей, стоит задуматься о покупке собственного жилья. Если смотреть соотношение доходов и расходов, проценты по ипотеке по действующим ставкам обойдутся в два-три раза дороже арендной платы.

20 декабря 2024 года ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Соответственно, в ближайшее время не стоит ждать удешевления ипотеки.

Ранее меньше 10% россиян сочли, что стоит брать ипотеку по текущим ставкам.