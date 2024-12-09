В России снизился объем производства алкоголя

Объем производства слабоалкогольной продукции в России в первые 10 месяцев 2024 года в январе — ноябре сократился на 53% относительно января — ноября 2023 года. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные Единой государственной автоматизированной информационная системы (ЕГАИС) учета производства и оборота этилового спирта.

За указанный период в России произвели 9,57 млн декалитров слабоалкогольных напитков, в то время как с января по ноябрь 2023 года объем производства составил 20,29 млн.

Одновременно вырос объем производства «виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом». С января по ноябрь изготовили 47,1 тысячи декалитров таких напитков. Производство ликерных вин выросло на 35,9%, до 1,05 млн декалитров, а игристых вин — на 25,7%, до 15,78 миллиона.

На прошлой неделе врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что людям с заболеваниями сердца и циррозом печени стоит отказаться от алкоголя, потому что даже небольшая доза может стать для них критически опасной.

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