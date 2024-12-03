За нелегальным производством алкоголя будут следить из космоса

В России с 3 декабря вступили в силу поправки, позволяющие вести наблюдение за нелегальным производством алкоголя на территории страны из космоса. Об этом сообщило РБК.

Поправки внесены приказом Минфина и разрешают следить из космоса за земельными участками, в границах которых есть технологическое оборудование для производства этилового спирта, но на которых лицензии на производство и оборот спирта приостановлены или аннулированы.

Кроме того, службы контроля смогут следить за выбросами тепловой энергии от зданий и сооружений на этих участках с частотой не менее двух раз в течение 30 календарных дней, а также за дымом и паром, исходящими от зданий, и за передвижением грузового транспорта по территории таких участков.

Дополнение индикаторов рисков мониторингом тепловых выбросов — это еще одно основание для проверки законсервированного производства, рассказал РБК заместитель председателя комитета по экономической политике Сергей Алтухов, отметив, что оценить эффективность этого инструмента власти смогут спустя три месяца, полгода или год.

Некоторые специалисты оценивают скептически данную инициативу, но с учетом ограниченных возможностей надзорных органов любые автоматизированные системы мониторинга могут помочь в борьбе с нелегальным производством, добавил он.

В марте нелегальный цех по выпуску алкоголя нашли в здании в Екатеринбурге, где уже закрывали такое производство.

Ранее во всех регионах в России призвали ввести «сухой закон».