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Россиянам объяснили, какой кредит выгодно будет брать в 2025 году

Экономист Волков: в 2025 году выгоднее всего оформлять потребительские кредиты
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Павел Бедняков/РИА Новости

В 2025 году в России продолжится жесткая денежно-кредитная политика Центробанка, что будет отражаться на сфере кредитования. Самыми доступными останутся необеспеченные, в частности, потребительские кредиты, так как по ним банки будут наиболее лояльны к своим клиентам, объяснил экономист, директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков Общественной Службе Новостей.

В этом году главным трендом розничного кредитования было охлаждение рынка на фоне жесткой политики ЦБ. В том числе росла ключевая ставка, тянувшая за собой остальные, ужесточались макропруденциальные (минимизирующие риск финансового сектора) ограничения. Все это привело к падению спроса на кредиты, а также снижению количества одобряемых заявок, пояснил эксперт. По его словам, в будущем году чаще всего население будет обращаться за кредитами в сегментах, имеющих льготы.

«Кроме, пожалуй, спроса на кредиты в тех направлениях, где сохраняются льготные программы – то есть прежде всего в ипотеке», — добавил экономист.

Наиболее выгодны необеспеченные кредиты, в первую очередь – потребительские, отметил Волков. Они будут самыми доступными, а условия по ним банки будут выдвигать самые лояльные в сравнении, например, с залоговыми кредитами – ипотекой или автокредитами. Но сложившаяся на финансовом рынке ситуация с учетом высокой ключевой ставки вынуждает заемщиков отказываться даже от потребкредитов, заключил эксперт.

Напомним, по данным Ассоциации российских банков, за последний год уровень закредитованности населения вырос на 6,5%, а просрочки стали фиксироваться чаще в 1,5–2 раза. Так, по итогам июля — сентября в России насчитывалось 49,3 млн розничных заемщиков, что на 2,8 млн превышает показатели прошлого года. В среднем на одного заемщика приходилось 2,28 действующего кредита. А общий размер задолженности россиян увеличился более чем в два раза до 36,5 триллионов рублей.

Ранее российские банки поддержали введение периодов охлаждения по кредитам.

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