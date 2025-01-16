Авария в Керченском проливе не повлияла на перевалку основных грузов в портах

РБК: авария танкеров в Черном море не повлияла на перевалку основных грузов

Авария танкеров в Керченском проливе не повлияла на перевалку основных номенклатур грузов в портах Азово-Черноморского бассейна. Об этом, ссылаясь на участников рынка, сообщает РБК.

По информации собеседников агентства, в порту Тамань, в непосредственной близости от которого произошла авария, уголь и сера продолжают отгружаться в штатном режиме. Происшествие в Керченском проливе также не привело к ограничению железнодорожных перевозок.

Авария танкеров не оказала отрицательного воздействия на работу южных морских глубоководных терминалов — Новороссийского зернового терминала и Зернового терминального комплекса Тамань. Ориентированные на перевалку контейнеров и зерна терминалы группы компаний «Дело» также функционируют в обычном режиме.

Эксперты подчеркнули, что некоторое сокращение экспорта основных номенклатур грузов через порты Азово-Черноморского бассейна связано не последствиями аварии, а с сезонными изменениями рыночной конъюнктуры.

15 января вице-премьер РФ Виталий Савельев заявил, что утечка мазута из танкера «Волганефть-239», севшего на мель в результате крушения в Керченском заливе, будет остановлена к вечеру четверга.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.

Ранее Аксенов предупредил об ухудшении ситуации в Крыму, если не поднять танкеры со дна.