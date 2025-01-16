В США признали, что до сих пор экспортируют 20% ядерного топлива из России

Соединенные Штаты до сих пор получают из России 20% всего ядерного топлива. Об этом, ссылаясь на выступление помощника государственного секретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетта, сообщает РИА Новости.

Чиновник отметил, что США по-прежнему получают около 20% ядерного топлива из Российской Федерации. Поэтому, подчеркнул Пайетт, требуется время для того, чтобы наладить поставки материалов для ядерного топлива, не прибегая к закупкам у России.

8 января сообщалось, что Россия в ноябре прошлого года после трехмесячного перерыва возобновила продажи обогащенного урана в США.

Правительство Российской Федерации в ноябре 2024 года приняло решение о временной остановке продаж в США урана. Такие меры приняли в ответ на введенные США ограничения — президент Джо Байден в мае подписал закон о запрете на импорт урана из России. Американский закон приняли сроком до 2040 года.

Ранее в Британии рассказали о последствиях запрета России на поставки урана в США.